Giornale di Brescia
Abbonati
Santo del giorno
Santo del giorno

Oggi si commemora sant’Isaia profeta

Si festeggiano anche: san Gregorio di Ostia, vescovo; san Dionigi di Vienne, vescovo; san Geronzio di Cervia, vescovo
Sant’Isaia Profeta
Sant’Isaia Profeta

Figura solenne dell’Antico Testamento, Isaia nasce intorno al 770 a.C. da nobile famiglia. Riceve la sua missione attraverso una visione nel Tempio, dove un carbone ardente purifica le sue labbra e lo consacra alla parola divina. Da quel momento diventa interprete della volontà di Dio, richiamando un popolo smarrito alla fedeltà dell’Alleanza. La sua predicazione attraversa oltre mezzo secolo di storia, sotto i regni di Ozia, Iotam, Acaz, Ezechia e Manasse, in un’epoca segnata dall’espansione assira. Le sue profezie, raccolte in 66 capitoli, si distinguono per forza poetica e profondità. Secondo la tradizione, trova la morte per volontà del re Manasse nel 681 a.C.

Si festeggiano anche: san Gregorio di Ostia, vescovo; san Dionigi di Vienne, vescovo; san Geronzio di Cervia, vescovo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Santo del giorno
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...