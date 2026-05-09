Oggi si commemora sant’Isaia profeta

Figura solenne dell’Antico Testamento, Isaia nasce intorno al 770 a.C. da nobile famiglia. Riceve la sua missione attraverso una visione nel Tempio, dove un carbone ardente purifica le sue labbra e lo consacra alla parola divina. Da quel momento diventa interprete della volontà di Dio, richiamando un popolo smarrito alla fedeltà dell’Alleanza. La sua predicazione attraversa oltre mezzo secolo di storia, sotto i regni di Ozia, Iotam, Acaz, Ezechia e Manasse, in un’epoca segnata dall’espansione assira. Le sue profezie, raccolte in 66 capitoli, si distinguono per forza poetica e profondità. Secondo la tradizione, trova la morte per volontà del re Manasse nel 681 a.C.