Oggi si commemora sant’Irene del Portogallo

Sant’Irene è figura popolare in Portogallo, in virtù di una tradizione tanto suggestiva quanto priva di fondamento storico. Secondo la leggenda, era una monaca di straordinaria bellezza, vissuta in Portogallo nel VI secolo. Di lei si innamorò un giovane nobile che, vistosi rifiutare, cadde malato: proprio le parole rasserenanti di Irene lo guarirono miracolosamente. Un frate malvagio, pure attratto dalla religiosa, cercò inutilmente di sedurla: per vendicarsi allora la calunniò, facendola apparire incinta. Ferito nell’orgoglio, il giovane pretendente la fece uccidere. Solo in seguito, si scoprì la falsità messa in giro dal frate.

Si festeggiano anche: san Leopardo di Osimo, vescovo; il beato Giacomo Strepa, vescovo; san Caprasio di Agen, martire.