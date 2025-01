Oggi si commemora sant’Edoardo III, detto il Confessore

Sant’Edoardo III, detto il Confessore, re d'Inghilterra, nacque intorno al 1002. Costretto dagli invasori danesi, in giovane età, all’esilio in Normandia, ebbe qui un’educazione improntata a particolare raffinatezza. Tornato in patria, venne incoronato nel 1043. Si impegnò, non sempre con successo, a mediare tra Normanni e Sassoni. Di indole buona e generosa, fu molto amato dal popolo per le doti amministrative e per la carità che manifestò nei confronti dei bisognosi. Morì il 5 gennaio 1066. Presto considerato santo, venne canonizzato nel 1161 da papa Alessandro III che gli conferì il titolo di “Confessore”. È patrono dei re, dei matrimoni difficili, dei coniugi separati e della casa reale inglese.

Si festeggiano anche: i beati Francesco Peltier, Giacomo Ledoyen e Pietro Tessier, sacerdoti; sant’Emiliana, vergine.