Oggi si commemora sant’Arsenio il Grande

Sant’Arsenio nasce a Roma intorno al 354. Appartenente a famiglia senatoria, svolge forse le funzioni di diacono quando è chiamato a Costantinopoli dall’imperatore Teodosio come precettore dei suoi figli, Arcadio e Onorio.

Arsenio adempie all’incarico per oltre dieci anni ma, verso il 394, in preda ad un lacerante travaglio spirituale, chiede di essere esonerato da tale ruolo. Rivolgendosi a Dio per sapere in cosa consista la Salvezza, avverte una voce che gli dice: «Fuggi gli uomini». Si unisce allora ad una comunità di anacoreti nel deserto egiziano di Scete.

Trascorre le decadi successive tra preghiere e rigori penitenziali. Muore verso il 450, a Troe, presso Menfi, dove si era trasferito a causa delle invasioni nel deserto di tribù libiche.

Si festeggiano anche: san Pietro (Pietrillo) Crisci da Foligno; la beata Stilla di Abenberg, vergine; sant' Aurea di Cordova, martire.