Oggi si commemora sant’Angela Merici
La Chiesa nel 1807 canonizzò Angela Merici, riconoscendo in lei una figura di eccezionale valore, ideatrice di una nuova forma di vita consacrata, attiva nel mondo. Nata attorno al 1474 a Desenzano, crebbe in una famiglia contadina, nutrita dall’ascolto delle vite dei santi, colpita in particolare dalle esperienze di santa Caterina d’Alessandria e di sant’Orsola con le compagne. Visioni mistiche e pellegrinaggi la persuasero di essere stata investita da Dio di una missione speciale. Trasferitasi a Brescia, divenne guida di molte giovani. Nel 1535 fondò la Compagnia di Sant’Orsola, permettendo alle donne di consacrarsi a Dio senza entrare in clausura, aprendo strade inedite all’apostolato femminile. Morì il 27 gennaio 1540.
Si festeggiano anche: san Domiziano di Melitene, monaco; san Marino, abate; il beato Michele Pini, monaco.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato