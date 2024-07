Oggi si commemora sant’André de Soveral

Il brasiliano André de Soveral nasce verso il 1572 in quello che oggi conosciamo come lo stato di San Paolo. Si fa gesuita nel 1593 per passare al clero diocesano una quindicina di anni dopo.

In un primo tempo opera come missionario tra gli indios del Pernambuco, poi è nominato parroco a Cunhaú. Il 16 luglio 1645 sta celebrando la Messa: una pattuglia di soldati olandesi calvinisti, insieme ad alcuni indios armati, fa irruzione nella sua chiesa. Il sacerdote e la settantina di fedeli che si trovano con lui vengono barbaramente uccisi.

André de Soveral fa parte di un gruppo di 30 cattolici brasiliani uccisi nel 1645, considerati i primi martiri nella storia di quel Paese. Sono stati beatificati nel 2000 e canonizzati nel 2017.

Si festeggiano anche: san Vitaliano di Osimo, vescovo; sant’ Antioco, martire; santa Elvira (Erlvira) di Ohren, badessa.