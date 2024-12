Oggi si commemora sant’Ambrogio

La Diocesi di Milano è detta ambrosiana in virtù di sant’Ambrogio, vescovo e Dottore della Chiesa, nato a Treviri, nella Gallia Romana, nel 334. Rimasto orfano di padre, funzionario imperiale, Ambrogio viene portato dalla madre a Roma. Dopo gli studi, a venticinque anni, avvia a sua volta una carriera come funzionario governativo. Arrivato a Milano, acquista fama di uomo onesto, probo e generoso: il popolo lo vuole vescovo, nonostante sia solo un catecumeno. Battezzato il 30 novembre 373, viene consacrato vescovo il 7 dicembre successivo. Muore il 4 aprile 397. In ambito iconografico, Ambrogio appare spesso mentre impugna uno scudiscio, nell’atto di difendere la Chiesa. È patrono di Milano.

Si festeggiano anche: san Pietro Baietta, martire; sant' Urbano di Teano, vescovo; santa Maria Giuseppa Rossello, vergine.