Santo del giorno

Oggi si commemora santa Scolastica

Si festeggiano anche: la beata Chiara Agolanti da Rimini, clarissa; san Guglielmo X d'Aquitania, duca; santa Austreberta, badessa di Pavilly
Il monachesimo occidentale nasce anche grazie ad una voce di donna: quella di santa Scolastica, sorella di san Benedetto da Norcia, che vive tra il 480 e il 547. Con il fratello, incarna l’idea nuova di una santità che non fugge il mondo, ma lo abita e lo arricchisce tramite la scelta della vita in comune tra religiosi e di una quotidianità scandita da preghiera, lavoro, studio, riposo. È la rivoluzione benedettina, fin dalle origini declinata anche al femminile. Scolastica si consacra infatti giovanissima: quando Benedetto è a Montecassino, lei guida poco lontano una piccola comunità di donne. Ce ne è giunta memoria attraverso gli scritti di papa Gregorio Magno, biografo di Benedetto.

Si festeggiano anche: la beata Chiara Agolanti da Rimini, clarissa; san Guglielmo X d'Aquitania, duca; santa Austreberta, badessa di Pavilly.

