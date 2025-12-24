Giornale di Brescia
Oggi si commemora santa Rachele

Si festeggiano anche: il beato Andrea di Borgogna, francescano; san Giacobbe, patriarca; santa Paola Elisabetta Cerioli, fondatrice
Rachele (nome che in ebraico significa “pecorella”) compare nella Bibbia nel Libro della Genesi come seconda moglie di Giacobbe e madre di Giuseppe e Beniamino. Nata in Paddan-Aram, incontra Giacobbe presso un pozzo, facendolo innamorare. Sterile, Rachele ricorre alla schiava Bila per avere figli da Giacobbe, secondo l’uso del tempo. Infine, Dio ne esaudisce le preghiere: Rachele concepisce Giuseppe, destinato a un ruolo fondamentale nella storia d’Israele. La partecipazione di Rachele al piano salvifico di Dio la fa considerare santa e venerata tra i Giusti della genealogia di Gesù. È patrona delle madri che hanno perso un figlio.

Si festeggiano anche: il beato Andrea di Borgogna, francescano; san Giacobbe, patriarca; santa Paola Elisabetta Cerioli, fondatrice.

