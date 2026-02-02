Oggi si commemora santa Maria Caterina Kasper

Canonizzata nel 2018 da papa Francesco, la tedesca Maria Caterina Kasper consacrò la propria esistenza ai bisognosi. Nata a Dernbach, nell’Assia, nel 1820, visse i primi anni tra povertà e lutti familiari, sorretta da una fede profonda. Nel 1845 fondò l’Associazione di Carità, poi diventata la congregazione delle Povere Ancelle di Gesù Cristo. Accoglieva chiunque fosse determinato a servire. Instancabile, lavorava nei campi, portava il mangime agli animali e si prendeva cura dei malati. La sua congregazione crebbe rapidamente, diffondendosi in Germania, Olanda, Stati Uniti, Londra, India, Brasile e Messico. Morì il 2 febbraio 1898. Papa Francesco la dichiarò santa riconoscendo in lei «fede e fortezza d’animo».

Si festeggiano anche: il beato Stefano Bellesini, sacerdote; san Lorenzo di Canterbury, vescovo; il beato Simone Fidati da Cascia, sacerdote.