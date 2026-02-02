Giornale di Brescia
Oggi si commemora santa Maria Caterina Kasper

Santa Maria Caterina Kasper
Canonizzata nel 2018 da papa Francesco, la tedesca Maria Caterina Kasper consacrò la propria esistenza ai bisognosi. Nata a Dernbach, nell’Assia, nel 1820, visse i primi anni tra povertà e lutti familiari, sorretta da una fede profonda. Nel 1845 fondò l’Associazione di Carità, poi diventata la congregazione delle Povere Ancelle di Gesù Cristo. Accoglieva chiunque fosse determinato a servire. Instancabile, lavorava nei campi, portava il mangime agli animali e si prendeva cura dei malati. La sua congregazione crebbe rapidamente, diffondendosi in Germania, Olanda, Stati Uniti, Londra, India, Brasile e Messico. Morì il 2 febbraio 1898. Papa Francesco la dichiarò santa riconoscendo in lei «fede e fortezza d’animo».

Si festeggiano anche: il beato Stefano Bellesini, sacerdote; san Lorenzo di Canterbury, vescovo; il beato Simone Fidati da Cascia, sacerdote.

