Oggi si commemora santa Francesca Saverio Cabrini

Francesca Cabrini, patrona degli emigranti, nasce a Sant’Angelo Lodigiano (Lodi) nel 1850, ultima di tredici figli. Diventa suora e maestra. Nel 1880 fonda l’Ordine delle Missionarie del Sacro Cuore di Gesù, mutando il proprio cognome in Saverio, omaggiando così il famoso santo missionario. Vorrebbe partire per la Cina, ma papa Leone XIII la invia invece in America del Nord, in aiuto agli emigranti italiani. Sbarca a New York nel 1889 con sei consorelle. Fonda conventi, orfanotrofi, scuole e ospedali. Porta il Vangelo in carceri, miniere e quartieri poveri. Costruisce una straordinaria rete di opere sociali in tutti gli Stati Uniti. Muore il 22 dicembre 1917.

Si festeggiano anche: san Flaviano, martire; san Cheremone di Nilopoli e compagni, martiri; il beato Ottone da Tolosa, martire.