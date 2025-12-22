Giornale di Brescia
Abbonati
Santo del giorno

Oggi si commemora santa Francesca Saverio Cabrini

Si festeggiano anche: san Flaviano, martire; san Cheremone di Nilopoli e compagni, martiri; il beato Ottone da Tolosa, martire
Santa Francesca Saverio Cabrini
Santa Francesca Saverio Cabrini
AA

Francesca Cabrini, patrona degli emigranti, nasce a Sant’Angelo Lodigiano (Lodi) nel 1850, ultima di tredici figli. Diventa suora e maestra. Nel 1880 fonda l’Ordine delle Missionarie del Sacro Cuore di Gesù, mutando il proprio cognome in Saverio, omaggiando così il famoso santo missionario. Vorrebbe partire per la Cina, ma papa Leone XIII la invia invece in America del Nord, in aiuto agli emigranti italiani. Sbarca a New York nel 1889 con sei consorelle. Fonda conventi, orfanotrofi, scuole e ospedali. Porta il Vangelo in carceri, miniere e quartieri poveri. Costruisce una straordinaria rete di opere sociali in tutti gli Stati Uniti. Muore il 22 dicembre 1917.

Si festeggiano anche: san Flaviano, martire; san Cheremone di Nilopoli e compagni, martiri; il beato Ottone da Tolosa, martire.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Santo del giorno

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario