Oggi si commemora santa Begga

Begga nasce nel VII secolo: è figlia del beato Pipino di Landen e di santa Itta. Sposa Ansegiso, figlio di sant’Arnolfo di Metz. Rimasta vedova, si dedica alla vita religiosa. Su sue proprietà a Andenne-sur-Meuse fonda il monastero di Notre-Dame, che adotta una regola mista, ispirata ai santi Colombano e Benedetto. Muore, secondo la tradizione, nel 709. A partire dal XV secolo è stata considerata, per assonanza, iniziatrice del movimento delle Beghine. Sembra vero invece l’inverso: fu quel gruppo di religiose a individuare in Begga la propria patrona, trovandone affine la spiritualità e mutuandone il nome, anche in assenza di un legame storico.

Si festeggiano anche: il beato Pietro di Spagna, martire; san Modesto, patriarca di Gerusalemme; san Briaco, eremita.