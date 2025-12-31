Oggi si commemora san Silvestro I Papa
Tutti collegano la notte del 31 dicembre a san Silvestro, ma pochi ne conoscono le vicende. Papa Silvestro I nacque a Roma nella seconda metà del III secolo, in una famiglia di fede cristiana. Cresciuto in un clima segnato dalle persecuzioni contro chi professava il cristianesimo, visse il cambiamento portato dall’Editto di Milano del 313, che garantì libertà di culto. Papa dal 31 gennaio 314, favorì la costruzione di importanti basiliche come San Pietro in Vaticano e San Giovanni in Laterano, guadagnandosi il titolo di patrono di muratori e tagliapietre. Morì il 31 dicembre 335. La tradizione gli attribuì anche la vittoria su un drago sotterraneo, simbolo del male.
Si festeggiano anche: santa Colomba di Sens, vergine; san Mario di Losanna, vescovo; santa Paolina, martire.
