Oggi si commemora san Silvestro I Papa

L’ultimo giorno dell’anno celebra, tra le altre, la figura di san Silvestro I, che fu pontefice dal 31 gennaio 314 al 31 dicembre 335 e al cui nome si legano i festeggiamenti di queste ore. Poco è storicamente accertato sulla sua esistenza prima del papato. Un’ipotesi è che si sia convertito al Cristianesimo sotto Diocleziano. Dopo l’Editto di Costantino i cristiani possono professare pubblicamente la propria fede ma in questa stessa stagione prendono piede le eresie ariana e donatista, che minano l’unità della Chiesa. I Concili di Arles e di Nicea tentano di contrastarle. Tra le chiese la cui edificazione inizia durante il pontificato di Silvestro, si ricordano San Pietro in Vaticano, San Giovanni in Laterano e San Paolo fuori le Mura.

Si festeggiano anche: santa Colomba di Sens, vergine; san Mario di Losanna, vescovo; santa Paolina, martire.