Oggi si commemora san Silverio Papa

Si festeggiano anche: sant’Aurelia di Alessandria, martire; sant’Abacuc, profeta; santa Bianca di Castiglia, regina
San Silverio Papa
Silverio nacque in data che non conosciamo a Frosinone – di cui è patrono – o nella vicina Ceccano. Il suo pontificato, iniziato nel 536, durò solo un anno, travolto dalla guerra tra Bizantini e Ostrogoti. Silverio, semplice suddiacono, venne imposto come pontefice dal re ostrogoto Teodato. Teodora, moglie dell’imperatore Giustiniano, sostenitrice dell’eresia monofisita, architettò un complotto contro di lui, accusandolo falsamente di aver favorito l’ingresso dei Goti a Roma. Spodestato, Silverio fu esiliato a Patara. Nonostante fosse poi emersa la sua totale innocenza, fu ulteriormente deportato a Palmarola, morendovi il 2 dicembre 538.

