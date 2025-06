Oggi si commemora san Ranieri di Pisa

Ranieri Scacceri nacque nel 1118 da famiglia particolarmente abbiente. I genitori si sforzarono di formarlo cristianamente, ma il futuro santo passò la primissima giovinezza tra i bagordi. Intorno ai vent’anni, l’incontro con un religioso proveniente dalla Corsica e accolto nel monastero pisano di San Vito, fu la scintilla che ne determinò la piena conversione. Donati i suoi beni ai poveri, partì pellegrino per la Terra Santa, dove si fermò per alcuni anni, vivendo di sole elemosine, nutrendosi pochissimo in segno di mortificazione e operando miracoli. Rientrò a Pisa nel 1154, già in fama di santità. Si spense il 17 giugno 1161. A partire dal 1632 fu considerato il patrono principale della diocesi e della città di Pisa.

Si festeggiano anche: la beata Teresa del Portogallo, regina; san Nicandro, martire; il beato Pietro Gambacorta, fondatore.