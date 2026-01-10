Oggi si commemora san Pietro Orseolo

Fu una vita divisa in due tempi, quella di Pietro Orseolo: dapprima protagonista della storia militare e politica di Venezia, scelse in seguito la consacrazione. Nato a Venezia nel 928 da nobile famiglia, si affermò come comandante della flotta della Serenissima contro i saraceni. Nel 976, dopo l’uccisione del doge Pietro Candiano, la città rischiò di sprofondare nello scontro tra fazioni: per scongiurare il caos, venne eletto doge proprio Orseolo. Profondamente religioso, pacificò i concittadini. Fece rinascere la basilica di San Marco e il Palazzo Ducale. Nel 978 abbandonò il potere per farsi monaco. Ritiratosi nel monastero benedettino di Cuxa, ai piedi dei Pirenei, vi visse in austerità, spegnendosi il 10 gennaio 987.

Si festeggiano anche: san Gregorio di Nissa, vescovo; la beata Anna degli Angeli Monteagudo, domenicana; san Guglielmo di Bourges, vescovo.