Oggi si commemora san Pietro Orseolo

Si festeggiano anche: san Gregorio di Nissa, vescovo; la beata Anna degli Angeli Monteagudo, domenicana; san Guglielmo di Bourges, vescovo
Fu una vita divisa in due tempi, quella di Pietro Orseolo: dapprima protagonista della storia militare e politica di Venezia, scelse in seguito la consacrazione. Nato a Venezia nel 928 da nobile famiglia, si affermò come comandante della flotta della Serenissima contro i saraceni. Nel 976, dopo l’uccisione del doge Pietro Candiano, la città rischiò di sprofondare nello scontro tra fazioni: per scongiurare il caos, venne eletto doge proprio Orseolo. Profondamente religioso, pacificò i concittadini. Fece rinascere la basilica di San Marco e il Palazzo Ducale. Nel 978 abbandonò il potere per farsi monaco. Ritiratosi nel monastero benedettino di Cuxa, ai piedi dei Pirenei, vi visse in austerità, spegnendosi il 10 gennaio 987.

