Oggi si commemora san Pietro Giuliano Eymard

Il francese san Pietro Giuliano Eymard nasce a La Mure d’Isère nel 1811. L’ordinazione sacerdotale risale al 1834. Cinque anni dopo entra nella congregazione dei Padri Maristi, a Lione.

Nel 1851, mentre è in raccoglimento nel santuario di Fourvière, ha l’intuizione di un nuovo istituto religioso, consacrato alla devozione per l’Eucarestia. Nel 1856 fonda così la Congregazione del Santissimo Sacramento, che riceve l’approvazione di papa Pio IX. Per i sacerdoti della Congregazione, l’adorazione del Santissimo si coniuga alla cura dei più poveri della periferia parigina e al supporto di preti in difficoltà. Pietro Giuliano Eymard, morto il primo agosto 1868, è stato canonizzato nel 1962.

Si festeggiano anche: santo Stefano I, Papa; il beato Federico Campisani, Eremita; il beato Giuseppe Jiménez Reyes, sacerdote e martire.