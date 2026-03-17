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Santo del giorno

Oggi si commemora san Patrizio

Si festeggiano anche: san Agricola di Chalon sur Saone, vescovo; santa Gertrude di Nivelles, badessa; san Desiderato di Gourdon, sacerdote
San Patrizio
San Patrizio
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San Patrizio, patrono dell’Irlanda, nacque come Maewyn Succat tra il 385 e il 392 nella Britannia Romana, da famiglia cristiana. Intorno ai quindici anni fu catturato da pirati e venduto come schiavo nel nord dell’Irlanda. Dopo sei anni di prigionia, ebbe in sogno una premonizione della libertà. Riuscì a fuggire verso la costa, dove alcuni marinai lo imbarcarono e lo riportarono in Britannia. Avviato un cammino spirituale, venne ordinato presbitero da Germano, vescovo di Auxerre. Tra il 431 e il 432 fu consacrato vescovo d’Irlanda: vi rimase tutta la vita, operando migliaia di conversioni e diffondendo l’esperienza monastica. Morì il 17 marzo 461. In pittura appare spesso raffigurato con una croce e un trifoglio.

Si festeggiano anche: san Agricola di Chalon sur Saone, vescovo; santa Gertrude di Nivelles, badessa; san Desiderato di Gourdon, sacerdote.

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