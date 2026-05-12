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Oggi si commemora san Pancrazio Martire

Si festeggiano anche: sant’Achilleo, martire; san Cirillo, martire; sant’Epifanio, vescovo
San Pancrazio Martire
San Pancrazio Martire

San Pancrazio, ricordato come uno dei più giovani martiri della persecuzione dioclezianea, è figura centrale della memoria cristiana delle origini. Secondo la tradizione, sarebbe nato intorno al 289 d.C. in Frigia, da famiglia benestante di origini romane. Rimasto presto orfano, fu affidato a uno zio con cui si trasferì a Roma, dove venne in contatto con la comunità cristiana. Qui, secondo la sua Passio, ricevette il battesimo insieme allo zio. Nel 303 d.C., durante la grande persecuzione di Diocleziano, si rifiutò di rinnegare la propria fede. Arrestato, resistette a minacce e promesse, venendo infine decapitato il 12 maggio 304 lungo la via Aurelia, ancora adolescente.

Si festeggiano anche: sant’Achilleo, martire; san Cirillo, martire; sant’Epifanio, vescovo.

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