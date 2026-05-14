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Oggi si commemora san Mattia Apostolo

Si festeggiano anche: san Costanzo di Capri, vescovo; santi Giusta ed Enedina, martiri; san Michele Garicoits, sacerdote
San Mattia Apostolo
San Mattia Apostolo

Mattia (dall’ebraico, «dono di Dio») è l’apostolo scelto per sostituire Giuda Iscariota dopo l’Ascensione di Gesù, come narrano gli Atti degli Apostoli. La comunità di Gerusalemme, guidata da Pietro, individuò due candidati tra coloro che avevano seguito Cristo fin dall’inizio del suo ministero. Dopo la preghiera, si procedette al sorteggio, e la scelta cadde su Mattia, che fu così associato agli Apostoli. Le fonti antiche gli attribuiscono parole sulla lotta spirituale e la contemplazione delle opere di Dio. La tradizione è incerta sulla sua attività successiva e sul luogo del martirio, che alcune fonti collocano in Etiopia o in Palestina. Altre ricostruzioni parlano invece di morte naturale.

Si festeggiano anche: san Costanzo di Capri, vescovo; santi Giusta ed Enedina, martiri; san Michele Garicoits, sacerdote.

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