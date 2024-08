Oggi si commemora san Massimiliano Kolbe

Rajmund Kolbe nasce in Polonia nel 1894, da famiglia profondamente cristiana. Assume il nome di Massimiliano nel 1910, diventato novizio francescano. Opera da missionario in Giappone e India. Intuite le possibilità offerte dalla stampa nell’ambito della diffusione del Vangelo, dà vita al periodico Cavaliere dell'Immacolata, diffuso in milioni di copie.

Nel 1941 è deportato ad Auschwitz. Qui, offre la propria vita in cambio di quella di un altro prigioniero, Franciszek Gajowniczek, condannato a morire per fame, in seguito alla fuga di un detenuto dal campo di sterminio. Massimiliano, dopo due settimane di privazione del cibo, è ridotto allo stremo, ma è ancora vivo. I nazisti lo uccidono con un’iniezione di fenolo: è il 14 agosto 1941.

Si festeggiano anche: il beato Lorenzo da Fermo; san Marcello di Apamea, vescovo e martire; la beata Elisabetta Renzi, vergine.