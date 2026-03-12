Giornale di Brescia
Oggi si commemora san Luigi Orione

Si festeggiano anche: sant’Innocenzo I, papa; il beato Girolamo da Recanati, sacerdote; san Paolo Aureliano di Leon, vescovo
San Luigi Orione
San Luigi Orione
Canonizzato nel 2004, Luigi Orione nacque a Pontecurone (Alessandria) il 23 giugno 1872 e morì a San Remo il 12 marzo 1940. Dal 1886 frequentò l’oratorio di Don Bosco a Torino. Ordinato sacerdote nel 1895, si consacrò a malati, orfani e poveri. Promosse la «buona stampa» con la tipografia di Tortona (1905) e il periodico Mater Dei (1929).

Intervenne personalmente nelle emergenze dei terremoti di Messina e Reggio Calabria (1908) e della Marsica (1915), offrendo aiuti concreti. Fondò numerose istituzioni, tra cui la Piccola Opera della Divina Provvidenza, i Figli della Divina Provvidenza, le Piccole Suore Missionarie della Carità, gli Eremiti della Divina Provvidenza, le Suore Sacramentine e il Piccolo Cottolengo.

