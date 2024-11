Oggi si commemora san Leone I papa

La cristianità ha in san Leone I, primo pontefice ad essere definito Magno, uno dei suoi campioni. Della prima parte della sua vita si conosce poco; toscano (o nato a Roma da genitori toscani), è diacono sotto Celestino I.

Papa dal 440 al 461, succede a Sisto III, in una stagione di estrema complessità per la Chiesa, che vede messa in discussione la sua primazia, tra controversie religiose e invasioni. Celebre, a questo proposito, l’incontro del pontefice in territorio mantovano, nel 452, con Attila.

Leone I e il re degli Unni si parlano: al termine del colloquio, il famigerato sovrano recede dal proposito di invadere l’Italia: forse ha ottenuto un tributo, forse (si dirà poi) è stato toccato dal carisma del papa. Leone I muore il 10 novembre 461.

Si festeggiano anche: la beata Emanuela del Sacro Cuore di Gesù, martire; santa Ninfa, martire; sant’ Andrea Avellino, sacerdote.