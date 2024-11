Oggi si commemora san Gregorio di Tours

San Gregorio di Tours, vescovo e cronista, nasce a Clermont intorno al 538, da famiglia di origine romana. Nel 573 succede nella carica vescovile al famoso san Martino, festeggiato l’11 novembre. Compone testi a carattere teologico come il «Liber in gloria martyrum» e il «Liber in gloria confessorum».

Negli anni, Gregorio approfondisce la conoscenza della stirpe merovingia: non a caso la sua fama si lega all'«Historia Francorum» che narra, in dieci volumi, il regno dei Franchi. Mentre i primi quattro libri si occupano di storia universale, nei successivi Gregorio ricostruisce originalmente, in latino volgare, le vicende franche, operando una ricostruzione ancora oggi imprescindibile per chi si occupi di ambiti medievali.

Si festeggiano anche: il beato Antonio Torino, martire; santa Elisabetta d’Ungheria, religiosa; sant’Ilda, badessa.