Oggi si commemora san Glisente

La devozione per san Glisente è ben testimoniata in Val Camonica. La tradizione (non suffragata da elementi storicamente certi) ci consegna la figura di un militare, comandante dell'esercito di Carlo Magno, che avrebbe scelto di abbandonare il mestiere delle armi a favore della predicazione e dell’ascesi.

Dopo uno scontro con i Longobardi in Val Camonica, Glisente si sarebbe infatti trasferito nei pressi di Berzo Inferiore. Dio, in segno di apprezzamento, gli avrebbe inviato quotidianamente un’orsa recante del cibo. Glisente sarebbe morto il 6 agosto del 796. La sua vita è stata narrata da scrittori del 1600, attingenti a leggende locali. Il culto per lui è attestato dal 1200.

Si festeggiano anche: il beato Guglielmo di Altavilla, mercedario; il beato Carlo Lopez Vidal, Laico; san Goderanno, abate.