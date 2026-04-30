Oggi si commemora san Giuseppe Benedetto Cottolengo
Si festeggiano anche: san Adiutore di Vernon, monaco; san Earconvaldo, vescovo; san Lorenzo di Novara, vescovo
San Giuseppe Benedetto Cottolengo
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