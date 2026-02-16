Oggi si commemora san Giuseppe Allamano

Canonizzato nel 2024 (la beatificazione data invece al 1990), Giuseppe Allamano ha lasciato un segno duraturo nella Chiesa. Nato a Castelnuovo d’Asti nel 1851, crebbe nel solco di due grandi figure della spiritualità piemontese: lo zio materno san Giuseppe Cafasso e san Giovanni Bosco, suo educatore a Valdocco. Ordinato sacerdote nel 1873, divenne rettore del santuario torinese della Consolata. Convinto che la missione rappresentasse il compimento naturale del sacerdozio, ma impedito da fragili condizioni di salute a partire in prima persona, diede vita all’Istituto dei Missionari della Consolata e alle Suore Missionarie della Consolata. Il suo motto: «Fare bene il bene». Morì a Torino il 16 febbraio 1926.

Si festeggiano anche: santi Elia, Geremia, Isaia, Samuele, Daniele e compagni, martiri; san Panfilo e compagni, martiri; santa Giuliana di Nicomedia, martire.