Giornale di Brescia
Abbonati
Santo del giorno

Oggi si commemora san Giovanni di Dio

Si festeggiano anche: san Ponzio di Cartagine, diacono; santo Stefano d'Obazine, abate; il beato Carlo Catalano, mercedario
San Giovanni di Dio
San Giovanni di Dio
AA

Patrono di librai, rilegatori, pompieri, ospedali, medici, infermieri e malati, Giovanni di Dio nacque come Juan Ciudad a Montemor-o-Novo, in Portogallo, nel 1495. A otto anni fuggì di casa, vivendo tra Spagna, Austria e Africa. Aperta una libreria a Granada, dopo una predica di san Giovanni d'Avila, sconvolto, distrusse il negozio e iniziò a gridare per le strade, invitando alla conversione. Preso per pazzo, fu rinchiuso in manicomio. In seguito, si consacrò alla cura dei malati. Mentre chiedeva aiuto ai passanti ripeteva: «Fate del bene, fratelli, a voi stessi per amore di Dio». Da quell’esortazione deriva il nome con cui sono conosciuti gli appartenenti all’Ordine Ospedaliero che fondò: i Fatebenefratelli. Morì l’8 marzo 1550.

Si festeggiano anche: san Ponzio di Cartagine, diacono; santo Stefano d'Obazine, abate; il beato Carlo Catalano, mercedario.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Santo del giorno

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario