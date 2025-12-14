Giornale di Brescia
Oggi si commemora san Giovanni della Croce

Si festeggiano anche: la beata Giovanna Lambertini, monaca; il beato Guglielmo de Rovina, mercedario; san Pompeo di Pavia, vescovo
Considerato dalla tradizione come «il più santo dei poeti spagnoli e il più poeta dei santi», Giovanni della Croce nacque a Fontiveros, vicino ad Avila, nel 1542, da famiglia povera. Cresciuto tra sacrifici, esercitò mestieri umili negli anni scolastici. Completati gli studi presso i Gesuiti, entrò nell’Ordine Carmelitano.

Poco dopo incontrò Teresa di Gesù, che lo convinse a partecipare alla riforma dei Carmelitani e con la quale fondò nel 1568 i Carmelitani Scalzi, votati alla povertà e alla contemplazione. Apprezzato scrittore e poeta, visse la spiritualità come esperienza concreta, in un abbandono totale a Dio. Morì il 14 dicembre 1591. È Dottore della Chiesa.

