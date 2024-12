Oggi si commemora san Giovanni della Croce

Mistico tra i più conosciuti di tutti i tempi, san Giovanni della Croce (nato Juan de Yepes y Álvárez) vede la luce a Fontiveros (Avila), nel 1542. Dopo aver lavorato come infermiere, sceglie la via della consacrazione ed emette la professione religiosa. Dal forte legame con santa Teresa d’Avila nasce il comune impegno nella riforma dell'Ordine Carmelitano. Nel 1568 si avvia il primo convento di Carmelitani scalzi. Giovanni muore il 14 dicembre 1591. Canonizzato nel 1726, è stato proclamato Dottore della Chiesa nel 1926. Apprezzato anche come scrittore e poeta, nei suoi versi celebra con tenerezza sentimentale il fiducioso accostarsi dell’anima a Dio.

Si festeggiano anche: la beata Giovanna Lambertini, monaca; il beato Guglielmo de Rovina, mercedario; san Pompeo di Pavia, vescovo.