Oggi si commemora san Giovanni Apostolo ed Evangelista

Si festeggiano anche: santa Fabiola di Roma, matrona romana; il beato Raimondo de Barellis, mercedario; il beato Francesco Spoto, sacerdote
Giovanni è il più giovane degli Apostoli e uno dei quattro Evangelisti. Nel suo Vangelo, racconta ciò di cui è stato testimone ed evidenzia i miracoli di Gesù. Pescatore della Galilea, è chiamato con il fratello Giacomo dal Signore, mentre sistema le reti. Per il carattere impetuoso, i due vengono soprannominati “figli del tuono”. Giovanni è accanto a Gesù durante l’ultima cena ed è con Maria ai piedi della croce. È il primo a riconoscere il Risorto sul lago di Galilea. Nel 57 lascia Gerusalemme e annuncia il Vangelo in Asia Minore. A Roma sopravvive miracolosamente all’olio bollente, poi viene esiliato a Patmos; qui scrive l’Apocalisse. Infine, si stabilisce con Maria a Efeso, dove muore.

Si festeggiano anche: santa Fabiola di Roma, matrona romana; il beato Raimondo de Barellis, mercedario; il beato Francesco Spoto, sacerdote.

