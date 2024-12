Oggi si commemora san Giovanni Apostolo ed Evangelista

San Giovanni è figlio di Zebedeo e fratello di Giacomo; di origine galilea, vive nei pressi del lago di Tiberiade. Già discepolo del Battista, è vicino a Cristo in momenti salienti: è per esempio ai piedi della croce, accanto alla Vergine Maria. Testi apocrifi hanno alimentato su di lui una lunga serie di tradizioni, non verificabili. Gli sono stati attribuiti miracoli e risurrezioni.

Per esempio, a Roma, sarebbe stato scaraventato nell’olio bollente senza esserne ustionato. Confinato nell’isola di Patmos, nell’Egeo, vi avrebbe composto l’Apocalisse. In ambito pittorico, le chiese orientali lo hanno raffigurato anziano e calvo. In Occidente ha invece prevalso una sua caratterizzazione giovanile, quando non addirittura imberbe.

Si festeggiano anche: santa Fabiola di Roma, matrona romana; il beato Raimondo de Barellis, mercedario; il beato Francesco Spoto, sacerdote.