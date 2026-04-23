Oggi si commemora san Giorgio

Figura di primo piano della tradizione cristiana, san Giorgio emerge nel IV secolo all’interno dell’esercito romano, in un’epoca segnata dalle persecuzioni di Diocleziano. La vulgata lo descrive come un ufficiale, originario della Cappadocia. Secondo l’agiografia, si rifiuta di rinnegare il proprio credo cristiano e viene quindi arrestato, torturato e ucciso. Ricco, il ciclo di narrazioni devozionali fiorito sulla sua vicenda.

Spicca l’episodio della sconfitta di un drago, ucciso con la lancia, e del salvataggio della principessa che il mostro voleva divorare. L’episodio ha un evidente valore allegorico, leggibile come vittoria della fede sulle forze del male. San Giorgio è patrono d’Inghilterra, Portogallo, Svezia, Lituania.

Si festeggiano anche: san Adalberto di Praga, vescovo; il beato Egidio d’Assisi, frate minore; la beata Elena Valentini da Udine, religiosa.