Giornale di Brescia
Abbonati
Santo del giorno

Oggi si commemora san Gelasio I, Papa

Si festeggiano anche: B. Clelia Merloni, fondatrice; SS. Celso e Clemente, martiri; S. Mauro di Cesena, vescovo
San Gelasio I, Papa
San Gelasio I, Papa
AA

Gelasio I, di origine nordafricana, venne eletto papa il primo marzo 492. È noto come difensore dell’autorità della Sede Apostolica. Durante il suo pontificato fronteggiò lo scisma acaciano, rifiutando ogni compromesso con Costantinopoli e opponendosi alla dottrina monofisita. Di estrema rilevanza la sua teoria sulla separazione dei poteri tra Chiesa e Stato, esposta in una lettera all’imperatore Anastasio: l’auctoritas dei vescovi, affermava, è superiore alla potestas imperiale nelle questioni spirituali. Gelasio si attivò anche nella repressione di riti pagani come i Lupercalia, che sostituì con festività cristiane. Scrittore prolifico, morì il 21 novembre 496.

Si festeggiano anche: B. Clelia Merloni, fondatrice; SS. Celso e Clemente, martiri; S. Mauro di Cesena, vescovo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Santo del giorno

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario