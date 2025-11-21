Oggi si commemora san Gelasio I, Papa

Gelasio I, di origine nordafricana, venne eletto papa il primo marzo 492. È noto come difensore dell’autorità della Sede Apostolica. Durante il suo pontificato fronteggiò lo scisma acaciano, rifiutando ogni compromesso con Costantinopoli e opponendosi alla dottrina monofisita. Di estrema rilevanza la sua teoria sulla separazione dei poteri tra Chiesa e Stato, esposta in una lettera all’imperatore Anastasio: l’auctoritas dei vescovi, affermava, è superiore alla potestas imperiale nelle questioni spirituali. Gelasio si attivò anche nella repressione di riti pagani come i Lupercalia, che sostituì con festività cristiane. Scrittore prolifico, morì il 21 novembre 496.

Si festeggiano anche: B. Clelia Merloni, fondatrice; SS. Celso e Clemente, martiri; S. Mauro di Cesena, vescovo.