Oggi si commemora san Flaviano Martire

Poco è storicamente accertabile su san Flaviano, ricordato dalla tradizione come martire sotto l’imperatore Giuliano l’Apostata. La memoria popolare lo vuole marito di santa Dafrosa e padre delle sante Bibiana e Demetria. Una volta rivelato di essere cristiano, sarebbe stato marchiato a fuoco sul viso e condannato ai lavori forzati in località che sono state identificate, negli anni, con Civitavecchia, Acquapendente o Montefiascone. Proprio quest’ultima è stata luogo di irradiazione del suo culto: le sue reliquie sono conservate in parte nella cattedrale, in parte nella chiesa cittadina che gli è stata intitolata, di particolare fama per la singolare architettura.

Si festeggiano anche: santa Francesca Saverio Cabrini, vergine; santa Cheremone di Nilopoli e compagni, martiri; il beato Ottone da Tolosa, martire.