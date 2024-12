Oggi si commemora san Deusdedit di Brescia

San Deusdedit è un vescovo di Brescia vissuto nel VII secolo: nella carica vescovile succede a san Felice. Proprio con Deusdedit termina la serie dei vescovi bresciani venerati come santi. Alcune ricostruzioni vogliono che nel 679 abbia partecipato al Concilio di Milano, dove si dibatteva l’eresia monotelita. Risulta anche nominato in un discorso di Ramperto, vescovo di Brescia nel IX secolo. Nel 1453, nella chiesa di S. Pietro in Oliveto, ne furono rivenute le spoglie, accanto a quelle dei vescovi san Paolo II e san Cipriano. Le sue reliquie, dal 1798, sono in S. Agata. Deusdedit, nome latino, significa: «Dio ha dato».

Si festeggiano anche: san Cesare, vescovo; sant’Edibio di Soissons, vescovo; santa Eulalia, vergine.