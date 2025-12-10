Giornale di Brescia
Santo del giorno

Oggi si commemora san Deusdedit di Brescia

Si festeggiano anche: san Cesare, vescovo; sant’Edibio di Soissons, vescovo; sant’Eulalia, vergine.
San Deusdedit di Brescia
San Deusdedit (il nome, latino, significa: «Dio ha dato») fu vescovo di Brescia nel VII secolo. Poco, quanto è stato accertato storicamente su di lui. Cronologicamente, il suo episcopato si colloca tra quelli di san Felice e di Gaudioso. Nulla sappiamo della sua attività pastorale. Alcune fonti lo vogliono partecipare nel 679 al Concilio di Milano, dove era in discussione l’eresia monotelita.

La devozione verso di lui si consolidò nel Medioevo, grazie al ritrovamento delle sue spoglie nel 1453, nella chiesa di San Pietro in Oliveto. Le reliquie furono successivamente traslate nella chiesa di Sant’Agata, dove si trovano ancora oggi. Il Martirologio Romano conta altri quattro santi di nome Deusdedit.

Argomenti
Santo del giorno
