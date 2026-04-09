Oggi si commemora san Demetrio di Tessalonica

Nato in data ignota e morto forse prima del V secolo, Demetrio è figura avvolta nell’incertezza. Nella devozione orientale, è comunque tra i santi più venerati, secondo solo a san Giorgio. La sua memoria ricorre in più date: 26 ottobre per le Chiese ortodosse, 9 aprile e 8 ottobre nel Martirologio Romano, 25 e 26 ottobre nel calendario palestinese-georgiano; il luogo del martirio è con ogni probabilità Sirmio, nell’odierna Croazia. Solo dopo il V secolo il suo culto si radica a Tessalonica, destinata a diventarne il principale centro di irradiazione. La tradizione lo vuole cittadino tessalonicense e predicatore. Nel Medioevo si diffuse la leggenda che le sue reliquie trasudassero olio profumato.

Si festeggiano anche: la beata Margherita Rutan, martire; santi Tancredi, Torthred e Tova, eremiti.