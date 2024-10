Oggi si commemora san Daniele Comboni

Definito da Giovanni Paolo II «insigne evangelizzatore e protettore del Continente Nero», Daniele Comboni nasce da famiglia contadina, a Limone del Garda (allora territorio austriaco), nel 1831. Nel 1854 è ordinato sacerdote.

L’afflato missionario lo porta in Africa, che diverrà il motore del suo apostolato. Nel tempo, viene nominato Provicario e poi Vicario apostolico dell'Africa Centrale. Nel 1867 fonda i Figli del Sacro Cuore di Gesù, nel 1872 le Pie Madri della Nigrizia: saranno conosciuti in seguito come Comboniani e Comboniane. Muore a Khartum (Sudan), il 10 ottobre 1881.

Tra i suoi scritti, spicca il famoso «Piano per la rigenerazione dell'Africa».

Si festeggiano anche: san Chiaro di Nantes, vescovo; il beato Edoardo Detkens, sacerdote e martire; il beato Galeotto Roberto Malatesta, confessore.