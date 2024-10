Oggi si commemora san Bruno

San Bruno (detto anche Brunone) nasce a Colonia verso il 1030 da famiglia espressione della più alta nobiltà tedesca: gli Hartenfaust. Docente di Teologia e Filosofia, ha tra i suoi studenti Ugo, poi vescovo di Grenoble e santo.

È proprio il vescovo Ugo, nel 1084, ad assegnare a Bruno (che nel frattempo ha rifiutato il titolo di arcivescovo) e ad alcuni suoi compagni uno spazio dove intraprendere un percorso di vita eremitica. In questo luogo (chiamato in latino Chartusia, in francese Chartreuse), nel tempo, nasce e si sviluppa l’Ordine Certosino. Più avanti Bruno porta l’esperienza certosina in Calabria, dove dà vita all’eremo di S. Stefano di Bosco. Muore il 6 ottobre 1101.

Si festeggiano anche: il beato Francesco Hunot, martire; il beato Alessandro da Ceva, eremita; il beato Isidoro di S. Giuseppe De Loor, passionista.