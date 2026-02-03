Giornale di Brescia
Abbonati
Santo del giorno

Oggi si commemora san Biagio

Si festeggiano anche: sant’Oscar, vescovo; sant’Anna, profetessa; san Vereburga, badessa
San Biagio
San Biagio
AA

Da tradizione, il 3 febbraio, a Milano, si consuma il panettone avanzato dalle feste e conservato in omaggio a san Biagio. Il culto popolare voleva infatti che mangiarne una fetta proteggesse la gola per tutto l’anno. Biagio, medico e vescovo di Sebaste, in Armenia, fu martirizzato intorno al 316. Il patronato contro i mali della gola nasce da un miracolo che gli viene attribuito: la guarigione di un bambino soffocato da una lisca di pesce.

Da qui il rito, ancora oggi diffuso, della benedizione della gola con due candele incrociate. Il suo culto è radicato in tutta Italia: lo si celebra anche con specialità locali, dalla torta che gli è intitolata a Cavriana (Mn), alle polpette campane, per arrivare ai cavadduzzi siciliani.

Si festeggiano anche: sant’Oscar, vescovo; sant’Anna, profetessa; san Vereburga, badessa.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Santo del giorno
Icona Newsletter

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario