Giornale di Brescia
Abbonati
Santo del giorno

Oggi si commemora la beata Veronica Negroni da Binasco

Si festeggiano anche: il beato Amedeo di Clermont, monaco; santi Ermilio e Stratonico, martiri; il beato Francesco Maria Greco, fondatore
La beata Veronica Negroni da Binasco
La beata Veronica Negroni da Binasco
AA

Dai campi della campagna lombarda ai palazzi del potere della Chiesa: la vita di Giovanna Negroni racconta di una sorprendente ascesa spirituale. Nata nel 1445 a Binasco, nel milanese, da famiglia contadina, a diciott’anni tentò l’ingresso in monastero ma venne respinta perché analfabeta. Tornata ai lavori agricoli, non perse la vocazione e trovò nella preghiera la sua forza. Tre anni dopo venne accolta in convento con il nome di Veronica, svolgendo con umiltà i compiti più semplici. Nella questua per le strade di Milano concretizzò un solido apostolato, che ne diffuse la fama di “monaca santa”. Venne ricevuta da Ludovico il Moro e da papa Alessandro VI. Morì il 13 gennaio 1497. Papa Leone X ne riconobbe il culto dieci anni dopo.

Si festeggiano anche: il beato Amedeo di Clermont, monaco;  santi Ermilio e Stratonico, martiri; il beato Francesco Maria Greco, fondatore.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Santo del giorno

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario