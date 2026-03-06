Giornale di Brescia
Abbonati
Santo del giorno

Oggi si commemora la beata Rosa da Viterbo

Si festeggiano anche: santa Coletta Boylet, vergine; san Quiriaco (Ciriaco) di Treviri, sacerdote; il beato Ponzio di Polignac, vescovo
La beata Rosa da Viterbo
La beata Rosa da Viterbo
AA

Rosa da Viterbo nacque nel 1233 e morì il 6 marzo 1251. Figlia di agricoltori, divenne nota per il coraggio con cui predicò fedeltà alla Chiesa, in anni segnati dallo scontro tra papato e impero. La tradizione racconta che percorresse scalza le strade della sua città sfidando apertamente l’imperatore Federico II, di cui avrebbe persino predetto la morte, avvenuta nel dicembre 1250. Numerosi gli episodi prodigiosi che le sono associati: dalla resurrezione di una zia al miracolo del pane trasformato in rose, fino a guarigioni improvvise. Patrona di Viterbo, vi è celebrata ogni 3 settembre attraverso una processione che vede una torre illuminata trasportata dai fedeli. È la protettrice dei fiorai.

Si festeggiano anche: santa Coletta Boylet, vergine; san Quiriaco (Ciriaco) di Treviri, sacerdote; il beato Ponzio di Polignac, vescovo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario