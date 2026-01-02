Oggi si commemora la beata Maria Anna Sureau Blondin

Maria Ester Soureau Blondin nacque a Terrebonne (Quebec) nel 1809, in una famiglia cattolica. A 20 anni entrò da inserviente presso le suore della locale congregazione di Notre-Dame, chiedendo come salario… di imparare a leggere e scrivere. Nel 1832 fu ammessa al noviziato, ma non completò la professione religiosa a causa di problemi di salute. Divenuta maestra e poi direttrice scolastica a Vaudreuil, nel 1850 assunse il nome di Maria Anna e fondò le Suore di Sant’Anna. Successivamente, a causa di incomprensioni con le autorità ecclesiastiche, fu allontanata dal comando della sua congregazione e assegnata a incarichi umili. Morì il 2 gennaio 1890. La sua beatificazione risale al 2001.

Si festeggiano anche: santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi; san Defendente di Tebe, martire; il beato Lorenzo Batard, martire.