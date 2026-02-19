Giornale di Brescia
Abbonati
Santo del giorno

Oggi si commemora la beata Elisabetta di Mantova

Si festeggiano anche: santa Asia, martire; san Giorgio, monaco; san Mansueto di Milano, vescovo
La beata Elisabetta di Mantova
La beata Elisabetta di Mantova
AA

Quando il 19 febbraio 1468 si spense, già circolavano racconti di grazie e prodigi attribuiti alla sua intercessione. Eppure, la sua vita era stata segnata soprattutto dal silenzio. Rimasta orfana e provata da una salute fragile, decise infatti di rinchiudersi in una cella. Le ore di preghiera quotidiana, il cilicio e altre forme di penitenza furono le sue offerte a Dio.

Nata a Cremona nel 1428 da famiglia aristocratica legata ai Gonzaga, Elisabetta Picenardi – conosciuta anche come Elisabetta di Mantova – avrebbe dovuto assicurare alla casata un matrimonio vantaggioso. Le sue urgenze erano però altre: sorretta da una profonda devozione mariana, scelse la castità, vestendo l’abito dell’Ordine dei Servi di Maria.

Si festeggiano anche: santa Asia, martire; san Giorgio, monaco; san Mansueto di Milano, vescovo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Santo del giorno

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario