Oggi si commemora la beata Cristina

La beata Cristina Camozzi da Spoleto (patrona di Calvisano, nella Bassa Bresciana) viene ricordata oggi dal Martirologio Romano, che ne indica la nascita a Como intorno al 1432 e la morte a Spoleto il 13 febbraio 1458, sottolineando il suo ingresso nell’Ordine secolare di sant’Agostino e la fama di santità che la circondò. La sua irrequieta giovinezza si svolse tra diverse località lombarde e Calvisano ne custodì in particolare la memoria, arricchendola di tradizioni locali che, fin dal 1512, ne celebrarono la festa e la riconobbero come protettrice, alimentando la devozione popolare per lei. In Vaticano, il suo culto venne ufficializzato nel 1834.

Si festeggiano anche: san Paolo Liu Hanzuo, martire; san Martiniano, eremita; san Gilberto di Meaux, vescovo.