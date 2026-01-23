Oggi si commemora la beata Benedetta Bianchi Porro

Beatificata nel 2019, Benedetta Bianchi Porro nasce a Dovadola (Forlì) nel 1936. La sua vita è segnata subito da gravi problemi di salute: ad una emorragia neonatale segue la poliomielite. Trasferitasi con la famiglia a Sirmione, frequenta il liceo a Desenzano e poi l’università a Milano. Negli anni si aggiungono altre malattie, fino alla diagnosi di neurofibromatosi, patologia incurabile. Benedetta perde udito, vista e mobilità, ma la fede è il suo sostegno.

Accoglie la sofferenza come dono, divenendo un punto di riferimento spirituale per molti, attraverso lettere e incontri. Muore il 23 gennaio 1964. Oggi la Diocesi di Brescia ricorda anche la beata Paola Gambara Costa, nata a Verolanuova nel 1463.

Si festeggiano anche: san Messalina di Foligno, martire; san Amasio, vescovo; il beato Giovanni Infante, mercedario.