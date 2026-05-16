Oggi si commemora il beato Vladimir Ghika

Vladimir Ghika nacque a Costantinopoli il 25 dicembre 1873, da famiglia principesca romena. Ricevette un’educazione cosmopolita, tra studi umanistici, scientifici e artistici. Nel 1902 si convertì al cattolicesimo. Pur avvertendo la vocazione sacerdotale, rimase per anni nello stato laicale, dedicandosi all’assistenza di poveri, malati ed emarginati. Nel 1923 fu ordinato sacerdote a Parigi. Nel secondo dopoguerra, il suo impegno per i perseguitati lo rese una presenza invisa ai regimi totalitari dell’Est europeo. Accusato falsamente di spionaggio dalle autorità comuniste, venne arrestato nel 1952 a Bucarest. Morì in carcere il 16 maggio 1954. È stato beatificato da papa Francesco il 31 agosto 2013 a Bucarest.