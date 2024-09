Oggi si commemora il beato Paolo Manna

Paolo Manna nasce ad Avellino nel 1872. Nel 1891 è accolto dal Seminario dell'Istituto Missioni Estere a Milano. Ordinato sacerdote nel 1894, parte per la Birmania Orientale, dove si trattiene per un decennio, salvo tornare in Italia a causa di una grave malattia. Instancabilmente, si adopera nella promozione dell’ideale missionario.

Nel 1916 fonda l’Unione Missionaria del Clero. In seguito, è superiore generale dell’Istituto Missioni Estere di Milano che, unitosi al Seminario Missionario di Roma, diventerà il Pontificio Istituto Missioni Estere.

Sostenitore dell’importanza della stampa a fini apostolici, nel 1914 dà vita a «Propaganda Missionaria», pubblicazione di larga diffusione. Si spegne a Napoli il 15 settembre 1952.

Si festeggiano anche: san Baldo, Penitente; il beato Cristiano da Perugia; il beato Rolando de' Medici, eremita.